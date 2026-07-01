Вибухи у Києві пролунали ввечері середи, 1 липня. На підступах до міста працюють сили протиповітряної оборони по російських дронах.

Про це заявив глава Київської МВА Тимур Ткаченко.

Вибухи в Києві 1 липня: які наслідки

– Кияни, зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях. Є ймовірність подальшого руху ударних БпЛА в напрямку столиці, – зазначив він.

Ткаченко наголосив, що є верогідність комбінованої атаки сьогодні і найближчими днями.

Зараз дивляться

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив з посиланням на дані розвідки, що росіяни готуються до чергової масованої атаки по Україні.

За його словами, сьогодні українцям слід бути особливо уважними до власної безпеки та подбати про своїх рідних.

У разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно прямувати до укриттів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.