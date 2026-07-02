У Києві в акваторію озера Кирилівського потрапили пально-мастильні матеріали внаслідок російської атаки на одне із підприємств.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

В Кирилівське озеро в Києві витекли нафтопродукти

За інформацією ДСНС, витік пально-мастильних матеріалів в озеро Кирилівське в Києві стався внаслідок російського обстрілу та подальшої пожежі на підприємстві, звідки нафтопродукти через зливову систему відведення потрапили до водойми.

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– Рятувальники та хіміки ДСНС встановили спеціальні бонові загородження, які надійно перекрили всі витоки, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС запевняють, що паливну пляму ізолювали, тому в інші озера каскаду забруднення вона не потрапить.

Наразі на водоймі триває ліквідація забруднення. За допомогою спецтехніки та човнів фахівці зібрали речовину з поверхні води. Водночас експерти Укргідрометцентру вже відібрали проби води для детального лабораторного аналізу.

На місці фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

В ніч на 2 липня РФ обстріляла Київ балістичними ракетами та реактивними безпілотниками, внаслідок чого відомо про щонайменше 22 загиблих та 100 постраждалих.

Фото : ДСНС

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