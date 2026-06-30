В Киеве утром 30 июня произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Ивана Выговского в Подольском районе столицы. Из-за аварии движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

ДТП в Киеве 30 июня

По предварительной информации, ДТП произошло возле торгово-развлекательного центра Retroville. Очевидцы сообщают, что в результате столкновения есть погибший и пострадавшие. В настоящее время точное количество пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются.

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На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы. Из-за аварии возникло затруднение движения в направлении площади Валерия Марченко.

Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути передвижения.

Напомним, 5 июня произошло смертельное ДТП в Киеве на Чоколовском бульваре. Водитель двигался с превышением скорости, не справился с управлением на округленном участке дороги и врезался в подземный пешеходный переход, в котором находились люди.

В результате ДТП в Киеве погибли четыре человека. Среди них – 12-летний Григорий Глушич, двое участковых полицейских и женщина. Еще три человека получили травмы разной степени тяжести.

Водителя задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: патрульная полиция Киева

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