Атака на Суми: дві виховательки поранені, діти встигли залишити навчальний заклад
У Сумах російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по навчально-виховному комплексу, в якому проводились виховні заняття з дітьми в літній період.
Про це повідомляють керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та очільник ОВА Олег Григоров.
У Сумах війська РФ влучили у навчальний заклад 2 липня
За інформацією ОВА, РФ атакувала КАБом у Сумах навчально-виховний комплекс, розташований у житловому секторі.
На щастя, діти раніше покинули навчальний заклад, тому вони не поранені.
Проте на момент атаки там перебували працівники. Попередньо, постраждали дві виховательки закладу. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.
У будівлі навчавчально-виховного комплексу фіксуються значні пошкодження, пошкоджений дитячий майданчик і будинки поруч.
Попередньо, понівечені три приватні будинки та два автомобілі.
Ще двома керованими авіабомбами РФ завдала удару по обʼєктах інфраструктури.
Фото: Сумська ОВА