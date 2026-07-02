У Сумах російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по навчально-виховному комплексу, в якому проводились виховні заняття з дітьми в літній період.

Про це повідомляють керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та очільник ОВА Олег Григоров.

У Сумах війська РФ влучили у навчальний заклад 2 липня

За інформацією ОВА, РФ атакувала КАБом у Сумах навчально-виховний комплекс, розташований у житловому секторі.

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На щастя, діти раніше покинули навчальний заклад, тому вони не поранені.

Проте на момент атаки там перебували працівники. Попередньо, постраждали дві виховательки закладу. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

У будівлі навчавчально-виховного комплексу фіксуються значні пошкодження, пошкоджений дитячий майданчик і будинки поруч.

Попередньо, понівечені три приватні будинки та два автомобілі.

Ще двома керованими авіабомбами РФ завдала удару по обʼєктах інфраструктури.

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Фото: Сумська ОВА

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