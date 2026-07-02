В Киеве поврежден Институт биохимии имени А. В. Палладина Национальной академии наук Украины в результате российской атаки в ночь на 2 июля. Там вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Институт биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины.

В Киеве поврежден Институт биохимии 2 июля: последствия

– Пока писать ничего конкретного нельзя, но по важному: пострадавших нет, что не сгорело, то залито, после обеда догасят и можно будет убирать/сушить, – говорится в сообщении.

Морозильники работают, а директор находится на рабочем месте.

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В ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками, в результате чего известно по меньшей мере о 20 погибших и 96 пострадавших.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, российские войска применили во время ночной атаки на Украину 74 ракеты разных типов и 496 беспилотников.

Главы МИД, Министерств обороны и посольств ряда стран мира отреагировали на обстрел Киева, отметив, что Россия уносит жизни мирных жителей.

Фото: Институт биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины

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