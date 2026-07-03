Атака на Лозовую: в результате удара БпЛА пострадала семья с тремя детьми
Ночью российские войска атаковали Лозовую в Харьковской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Атака на Лозовую 3 июля: что известно
По данным следствия, около 02:45 3 июля российские войска совершили атаку на Лозовую.
Предварительно установлено, что для атаки на Лозовую оккупанты использовали ударный беспилотник Герань-2.
В результате попадания были повреждены частные жилые дома.
Пострадала семья из шести человек: 31-летний мужчина, его 27-летняя жена, три дочери в возрасте 10, 6 и 1 год, а также 58-летняя мать женщины.
Больше всех пострадала 10-летняя девочка. У неё диагностировали взрывную травму и термические ожоги, охватывающие около 40% поверхности тела. Ребенка в тяжёлом состоянии госпитализировали.
Ее родители, две младшие сестры и бабушка перенесли острую стрессовую реакцию.
Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская областная прокуратура