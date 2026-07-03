Ночью российские войска атаковали Лозовую в Харьковской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Атака на Лозовую 3 июля: что известно

По данным следствия, около 02:45 3 июля российские войска совершили атаку на Лозовую.

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Предварительно установлено, что для атаки на Лозовую оккупанты использовали ударный беспилотник Герань-2.

В результате попадания были повреждены частные жилые дома.

Пострадала семья из шести человек: 31-летний мужчина, его 27-летняя жена, три дочери в возрасте 10, 6 и 1 год, а также 58-летняя мать женщины.

Больше всех пострадала 10-летняя девочка. У неё диагностировали взрывную травму и термические ожоги, охватывающие около 40% поверхности тела. Ребенка в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Ее родители, две младшие сестры и бабушка перенесли острую стрессовую реакцию.

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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