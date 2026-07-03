Уночі 3 липня російські війська атакували Лозову Харківської області ударними безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба Харківська обласна прокуратура.

Атака на Лозову 3 липня: що відомо

За даними слідства, близько 02:45 3 липня російські війська здійснили атаку на Лозову.

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Попередньо встановлено, що для атаки окупанти застосували ударний безпілотник Герань-2.

Унаслідок влучання пошкоджено приватні житлові будинки.

Постраждала родина з шести людей: 31-річний чоловік, його 27-річна дружина, троє доньок віком 10, 6 та 1 рік, а також 58-річна мати жінки.

Найбільше постраждала 10-річна дівчинка. У неї діагностували вибухову травму та термічні опіки, які охоплюють близько 40% поверхні тіла. Дитину в тяжкому стані госпіталізували.

Її батьки, дві молодші сестри та бабуся зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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