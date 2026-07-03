Ночью российские войска атаковали Роменскую общину в Сумской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Роменскую общину 3 июля: что известно

По словам Григорова, российский беспилотник попал в жилой дом в частном секторе.

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На момент удара в доме находились люди.

В результате атаки на Роменскую общину сегодня погибли две гражданские женщины. Также ранения получил один мужчина. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас все обстоятельства и окончательные последствия российской атаки на Роменскую общину 3 июля устанавливают соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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