Атака на Роменскую общину Сумщины: дрон попал в дом, есть погибшие и раненые
Ночью российские войска атаковали Роменскую общину в Сумской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака на Роменскую общину 3 июля: что известно
По словам Григорова, российский беспилотник попал в жилой дом в частном секторе.
На момент удара в доме находились люди.
В результате атаки на Роменскую общину сегодня погибли две гражданские женщины. Также ранения получил один мужчина. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Сейчас все обстоятельства и окончательные последствия российской атаки на Роменскую общину 3 июля устанавливают соответствующие службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.