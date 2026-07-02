РФ ударила по спортивному клубу в Запорожье: есть пострадавшие
В Запорожье российские войска нанесли удар по спортивному клубу, поврежден рядом расположенный дом.
Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Прилет по спортивному клубу в Запорожье
По информации ОВА, известно по меньшей мере о четырех пострадавших в результате российской атаки в Запорожье.
Под удары российской армии попали спортивный клуб в Запорожье. Из-за атаки поврежден жилой дом, расположенный около него.
Известно, что один человек находится в тяжелом состоянии. Еще один человек в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Днем 2 июля российские войска атаковали Запорожье, в результате чего поврежден терминал логистической компании.
Ночью российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, применив десятки ракет разных типов и почти пол тысячи ударных беспилотников.
Фото: Запорожская ОВА