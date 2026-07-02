В Запорожье российские войска нанесли удар по спортивному клубу, поврежден рядом расположенный дом.

Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Прилет по спортивному клубу в Запорожье

По информации ОВА, известно по меньшей мере о четырех пострадавших в результате российской атаки в Запорожье.

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Под удары российской армии попали спортивный клуб в Запорожье. Из-за атаки поврежден жилой дом, расположенный около него.

Известно, что один человек находится в тяжелом состоянии. Еще один человек в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Днем 2 июля российские войска атаковали Запорожье, в результате чего поврежден терминал логистической компании.

Ночью российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, применив десятки ракет разных типов и почти пол тысячи ударных беспилотников.

Фото: Запорожская ОВА

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