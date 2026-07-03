Атака на Ромни: дрон влучив у будинок, серед загиблих — матір з однорічною донькою
Уночі російські війська атакували Роменську громаду на Сумщині ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Атака на Роменську громаду 3 липня: що відомо
За словами Григорова, російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, через це спалахнула масштабна пожежа.
Наразі відомо, що унаслідок атаки на Роменську громаду сьогодні, 3 липня, загинули четверо людей. Це двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина, якій не було й двох років.
Ще троє чоловіків дістали поранення.
Наразі всі обставини та остаточні наслідки російської атаки на Роменську громаду 3 липня встановлюють відповідні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська ОВА