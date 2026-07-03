Уночі російські війська атакували Роменську громаду на Сумщині ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Роменську громаду 3 липня: що відомо

За словами Григорова, російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, через це спалахнула масштабна пожежа.

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Наразі відомо, що унаслідок атаки на Роменську громаду сьогодні, 3 липня, загинули четверо людей. Це двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина, якій не було й двох років.

Ще троє чоловіків дістали поранення.

Наразі всі обставини та остаточні наслідки російської атаки на Роменську громаду 3 липня встановлюють відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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