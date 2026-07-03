Вибухи у Софіївській громаді Криворізького району Дніпропетровської області прогриміли 3 липня, коли ворог завдав ракетної атаки по АЗС на трасі Дніпро — Кривий Ріг.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на АЗС на трасі Дніпро – Кривий Ріг 3 липня: що відомо

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, російські війська завдали удару по Софіївській громаді Криворізького району.

Зараз дивляться

Унаслідок влучання виникла пожежа, пошкоджено автозаправну станцію та автомобілі.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що удар припав по АЗС на трасі Дніпро – Кривий Ріг.

За його словами, це є частиною системної кампанії російських військ проти цивільної логістики прифронтових регіонів, метою якої є не лише знищення інфраструктури, а й поширення паніки серед населення.

Унаслідок атаки на АЗС на трасі Дніпро — Кривий Ріг загинула одна людина. Ще п’ятеро людей дістали поранень.

Троє постраждалих перебувають у важкому стані — це чоловіки віком 59 і 38 років, а також 50-річна жінка. Усі вони дістали опіки.

Ще одного потерпілого — 63-річного чоловіка — госпіталізували у стані середньої тяжкості.

36-річна жінка також зазнала поранень, однак проходитиме лікування амбулаторно.

Лукашук також закликав громадян не залишатися на автозаправних станціях під час повітряної тривоги.

Якщо є інформація про наближення ударного безпілотника чи іншої повітряної цілі, слід негайно залишити територію АЗС, відійти або від’їхати на безпечну відстань та прямувати до укриття. За його словами, особливо небезпечно перебувати поблизу газових резервуарів.

Нагадаємо, вночі проти 3 липня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок влучання у місті виникла пожежа, були пошкоджені житлові будинки (побито вікна та балкони), тимчасово перекрито газо- і водопостачання.

За останніми даними, постраждали семеро людей, троє з них були госпіталізовані, загиблих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.