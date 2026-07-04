Вночі росіяни атакували Суми п’ятьма керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули четверо людей, ще понад 30 постраждали. Один із КАБів влучив у центральну частину міста.

Про це повідомляють у ДСНС та голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У суботу, 4 липня, в Сумах оголошено День жалоби.

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За словами голови ОВА, внаслідок атаки на Суми постраждали 33 мирних мешканців, серед них — щонайменше семеро дітей.

Рятувальники допомагали транспортувати постраждалих до автомобілів екстреної медичної допомоги, евакуйовували людей та проводили пошукові роботи під завалами багатоквартирного житлового будинку.

Із пошкоджених помешкань вдалося врятувати п’ятьох людей.

У лікарні медики намагалися реанімувати постраждалого чоловіка, у якого зупинилося серце. За даними ОВА, він перебував у критично важкому стані, однак врятувати його не вдалося.

Також у вкрай важкому стані перебуває молода жінка.

– Медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку на місці російського удару. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату – дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама – 34-річна жінка, – розповів Григоров.

Старша донька жінки наразі в лікарні у стані середньої тяжкості.

Також внаслідок російської атаки загинув 64-річний чоловік.

Внаслідок атаки на Суми пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, медзаклад, два освітні заклади, вісім магазинів, кафе та п’ять автомобілів.

Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 592-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Офіс генпрокурора

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