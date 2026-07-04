Атака на газовидобувний об’єкт Нафтогазу у Полтавській області сьогодні призвела до пожежі та зупинки роботи одного з активів компанії.

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Атака на газовидобувний об’єкт Нафтогазу у Полтавській області: деталі

Зазначається, що атака на газовидобувний об’єкт Нафтогазу у Полтавській області 4 липня відбулася зранку.

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– Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо. Усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали, – наголосив Корецький.

Він додав, що цей об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак. За його словами, ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону.

Нагадаємо, 27 червня РФ масовано атакувала об’єкти Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині.

У травні РФ також завдала удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури України.

Фото: Сергій Корецький

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