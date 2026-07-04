Российские войска атаковали FPV-дронами отделение №7 Новой почты в Запорожье.

Об этом сообщает компания Новая почта.

Атака в Запорожье на отделение Новой почты

По информации компании, российские войска атаковали Запорожье в пятницу, 3 июля. Однако в результате удара FPV-дронами повреждено отделение №7 Новой почты.

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На место прибыли спасатели, работники экстренных служб и правоохранительных органов.

В результате российской атаки погиб сотрудник компании-перевозчика – это водитель Валерий Гафикин, которому было 50 лет.

– Мы на постоянной связи с семьей погибшего, оказываем всю необходимую помощь и поддержку. Компания также возьмет на себя организацию захоронения коллеги, – говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, Новая почта оперативно перестроила логистику, поэтому задержек доставки не предусматривается.

В Новой почте добавили, что отправки клиентов остались целыми. Дополнительную информацию об отправке можно найти в треккинге в мобильном приложении.

4 июля в результате атаки поврежден фасад Запорожской областной военной администрации. В ОВА сообщили, что получила ранения одна женщина, которой оказывается вся необходимая помощь.

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