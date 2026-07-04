Відділення Нової пошти у Запоріжжі пошкоджено після атаки FPV-дронами
Російські війська атакували FPV-дронами відділення №7 Нової пошти в Запоріжжі.
Про це повідомляє компанія Нова пошта.
Атака у Запоріжжі на відділення Нової пошти
За інформацією компанії, російські війська атакували Запоріжжя у п’ятницю, 3 липня. Проте внаслідок удару FPV-дронами пошкоджено відділення №7 Нової пошти.
На місце прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронних органів.
Внаслідок російської атаки загинув співробітник компанії-перевізника – це водій Валерій Гафикін, якому було 50 років.
– Ми на постійному зв’язку з родиною загиблого, надаємо всю необхідну допомогу і підтримку. Компанія також візьме на себе організацію поховання колеги, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у компанії, Нова пошта оперативно перебудувала логістику, тому затримок доставки не передбачається.
У Новій пошті додали, що відправлення клієнтів залишилися цілими. Додаткову інформацію про відправлення можна знайти у трекінгу в мобільному додатку.
4 липня внаслідок атаки пошкоджено фасад Запорізької обласної військової адміністрації. В ОВА повідомили, що дістала поранення одна жінка, якій надається вся необхідна допомога.