Російські війська атакували FPV-дронами відділення №7 Нової пошти в Запоріжжі.

Про це повідомляє компанія Нова пошта.

Атака у Запоріжжі на відділення Нової пошти

За інформацією компанії, російські війська атакували Запоріжжя у п’ятницю, 3 липня. Проте внаслідок удару FPV-дронами пошкоджено відділення №7 Нової пошти.

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На місце прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронних органів.

Внаслідок російської атаки загинув співробітник компанії-перевізника – це водій Валерій Гафикін, якому було 50 років.

– Ми на постійному зв’язку з родиною загиблого, надаємо всю необхідну допомогу і підтримку. Компанія також візьме на себе організацію поховання колеги, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, Нова пошта оперативно перебудувала логістику, тому затримок доставки не передбачається.

У Новій пошті додали, що відправлення клієнтів залишилися цілими. Додаткову інформацію про відправлення можна знайти у трекінгу в мобільному додатку.

4 липня внаслідок атаки пошкоджено фасад Запорізької обласної військової адміністрації. В ОВА повідомили, що дістала поранення одна жінка, якій надається вся необхідна допомога.

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