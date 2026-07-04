Сегодня, 4 июля, в Запорожье прогремели взрывы. В результате атаки был поврежден фасад Запорожской областной военной администрации (ОВА).

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 4 июля: что известно

По словам Ивана Федорова, в результате вражеского удара одна женщина получила ранения, ей оказывается вся необходимая помощь.

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Также удар пришелся по многоэтажному дому. Взрывной волной повреждены автомобили.

Перед взрывами в Запорожье поступали сообщения об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Вчера вечером враг также нанес удар по Запорожью. По меньшей мере 21 человек получил ранения. Среди них двое детей: 12-летний мальчик и 16-летняя девочка. В больнице находятся 12 человек. Среди раненых трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил Иван Федоров.

2 июля россияне также атаковали Запорожье. Враг нанес удар по спортивному клубу, поврежден расположенный рядом дом. Сообщалось, что один мужчина получил тяжелые ранения. Еще один человек в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Также днем 2 июля российские войска атаковали Запорожье, в результате чего поврежден терминал логистической компании.

Утром 30 июня прогремели взрывы в Запорожье. В результате той атаки пострадали четыре человека. Среди них – 48-летняя женщина и мужчины в возрасте 51, 54 и 67 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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