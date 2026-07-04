Взрывы в Запорожье: повреждено здание ОВА, ранена женщина
Сегодня, 4 июля, в Запорожье прогремели взрывы. В результате атаки был поврежден фасад Запорожской областной военной администрации (ОВА).
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 4 июля: что известно
По словам Ивана Федорова, в результате вражеского удара одна женщина получила ранения, ей оказывается вся необходимая помощь.
Также удар пришелся по многоэтажному дому. Взрывной волной повреждены автомобили.
Перед взрывами в Запорожье поступали сообщения об угрозе ударов баллистическими ракетами.
Вчера вечером враг также нанес удар по Запорожью. По меньшей мере 21 человек получил ранения. Среди них двое детей: 12-летний мальчик и 16-летняя девочка. В больнице находятся 12 человек. Среди раненых трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил Иван Федоров.
2 июля россияне также атаковали Запорожье. Враг нанес удар по спортивному клубу, поврежден расположенный рядом дом. Сообщалось, что один мужчина получил тяжелые ранения. Еще один человек в состоянии средней тяжести находится в больнице.
Также днем 2 июля российские войска атаковали Запорожье, в результате чего поврежден терминал логистической компании.
Утром 30 июня прогремели взрывы в Запорожье. В результате той атаки пострадали четыре человека. Среди них – 48-летняя женщина и мужчины в возрасте 51, 54 и 67 лет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА