Во Львове на улице Зеленой обнаружили предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Граната во Львове 3 июля: что известно

По словам Садового, подозрительный предмет на проезжей части вовремя заметил водитель троллейбуса №24.

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Водитель остановил троллейбус перед опасным предметом и быстро эвакуировал всех пассажиров.

На место прибыли правоохранители и взрывотехники. Движение транспорта на этом участке не перекрывали — полиция регулировала движение и пропускала машины.

Позже взрывотехники изъяли предмет с проезжей части.

По предварительной информации, это могла быть учебная граната или граната без взрывного заряда.

Позже Садовый сообщил, что взрывотехники осмотрели найденный предмет и установили, что это не боевая граната, а пиротехническое изделие.

Предмет изъяли для дальнейшей утилизации. Обстоятельства, при которых он оказался посреди дороги, выясняют следователи.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что в конце февраля во Львове уже находили опасный боеприпас.

Тогда во дворе на улице Владимира Великого дворник обнаружила замаскированную боевую гранату возле контейнерной площадки.

Взрывотехники подтвердили, что боеприпас был настоящим, после чего его безопасно обезвредили.

Фото: Андрей Садовый

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