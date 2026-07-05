Вибухи у Дніпрі сьогодні вранці 5 липня пролунали під час російської атаки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 5 липня: що відомо

Перші вибухи у Дніпрі прогриміли о 04:59 5 липня.

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Тоді, за словами Олександра Ганжі, під ударом опинилося одне з підприємств міста.

Повторилися вибухи у Дніпрі о 05:53.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють наслідки ворожої атаки на Дніпро 5 липня.

Нагадаємо, що 3 липня російські війська завдали удару по АЗС на трасі Дніпро — Кривий Ріг у Софіївській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень. Після влучання виникла пожежа, були пошкоджені автозаправна станція та автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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