Ранкові вибухи у Дніпрі: під час атаки пошкоджено підприємство
Вибухи у Дніпрі сьогодні вранці 5 липня пролунали під час російської атаки.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 5 липня: що відомо
Перші вибухи у Дніпрі прогриміли о 04:59 5 липня.
Тоді, за словами Олександра Ганжі, під ударом опинилося одне з підприємств міста.
Повторилися вибухи у Дніпрі о 05:53.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють наслідки ворожої атаки на Дніпро 5 липня.
Нагадаємо, що 3 липня російські війська завдали удару по АЗС на трасі Дніпро — Кривий Ріг у Софіївській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.
Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень. Після влучання виникла пожежа, були пошкоджені автозаправна станція та автомобілі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.