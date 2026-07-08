Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрыв в Днепре: враг атаковал помещение логистической компании
Утром в Днепре раздались сильные взрывы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.
Взрыв в Днепре 8 июля: что известно
По словам Александра Ганжи, российский враг атаковал Днепровский район. Нанес удар по зданию логистической компании.
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Информация о пострадавших уточняется.
Перед взрывом в Днепре командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе реактивных дронов с севера.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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