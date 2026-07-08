Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибух у Дніпрі: ворог атакував приміщення логістичної компанії
Зранку пролунали сильні вибухи у Дніпрі.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибух у Дніпрі 8 липня: що відомо
За словами Олександра Ганжі, російський ворог атакував Дніпровський район. Завдав удару по приміщенню логістичної компанії.
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Інформація про постраждалих уточнюється.
Перед вибухом у Дніпрі командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу реактивних дронів із півночі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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