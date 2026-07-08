Зранку пролунали сильні вибухи у Дніпрі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибух у Дніпрі 8 липня: що відомо

За словами Олександра Ганжі, російський ворог атакував Дніпровський район. Завдав удару по приміщенню логістичної компанії.

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Інформація про постраждалих уточнюється.

Перед вибухом у Дніпрі командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу реактивних дронів із півночі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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