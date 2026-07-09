В Одесі 9 липня оголошено день жалоби за чотирма людьми, які загинули внаслідок російського ракетного удару по місту ввечері 8 липня.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

День жалоби в Одесі 9 липня

– Ми вшановуємо пам’ять чотирьох наших людей, чиї життя безжально обірвала вчорашня ворожа атака, – написав він.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок російського удару загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення.

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Через атаку виникли пожежі на території одного з підприємств та автозаправної станції. Рятувальники ліквідували всі осередки займання. До робіт залучили 58 співробітників ДСНС і 14 одиниць техніки.

Російські війська атакували Одесу близько 20:00 8 липня. Спочатку Сергій Лисак повідомив про двох постраждалих: 32-річного чоловіка у тяжкому стані та 68-річного чоловіка — у стані середньої тяжкості.

Згодом Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв атаки зросла до чотирьох.

6 липня вночі РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Вибухами пошкодило багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, гуртожиток і гаражі. Поранення дістав 23-річний чоловік.

23 червня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто дронами. Згинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік дістав поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 597-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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