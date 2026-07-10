Потужні вибухи у Чернігові прогриміли вдень у п’ятницю, 10 липня, коли російські війська намагалися атакувати місто реактивними дронами.

Про це повідомляє керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові 10 липня: які наслідки

За інформацією МВА, у Чернігові було чутно вибух. До цього на підльоті до міста фіксувався реактивний безпілотник Shahed.

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Згодом Брижинський розповів, що дрон упав на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина.

На місці падіння безпілотника спалахнула пожежа.

Інформація про можливих загиблих або постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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