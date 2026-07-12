Российские войска утром атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Одной из главных целей врага стали промышленные предприятия в Кривом Роге, где в результате атаки погибли два человека.

О последствиях обстрелов сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Обновлено в 11:27

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Атака на Кривой Рог 12 июля

По его словам, один из дронов-камикадзе попал в промышленное предприятие Кривого Рога. В результате удара погибли два человека, повреждены производственные объекты и инфраструктура.

Позже оккупанты нанесли еще один удар Шахедами по промышленному предприятию города. На месте возник пожар. В настоящее время продолжается аварийно-спасательная операция.

В то же время в Криворожском районе других обстрелов зафиксировано не было. Несмотря на атаку, в городе без перебоев работают коммунальные службы, общественный транспорт, больницы и социальные учреждения.

Кроме того, российские войска атаковали дронами Никополь и Марганецкую общину. В результате обстрела погиб 66-летний мужчина. Повреждены административное здание, частные дома, хозяйственное сооружение и грузовой автомобиль.

В 11:07 Александр Вилкул сообщил о еще одной атаке на Кривой Рог. Враг снова ударил по инфраструктуре промышленного предприятия. Начата аварийно-спасательная операция.

Утром 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог ударным беспилотником. Враг ударил по помещению логистической компании. Там произошел пожар. К счастью, никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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