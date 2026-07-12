Російські війська вранці атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Однією з головних цілей ворога стали промислові підприємства у Кривому Розі, де внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про наслідки обстрілів повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Атака на Кривий Ріг 12 липня

За його словами, один із дронів-камікадзе влучив у промислове підприємство Кривого Рогу. Унаслідок удару загинули двоє людей, пошкоджено виробничі об’єкти та інфраструктуру.

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Згодом окупанти завдали ще одного удару Шахедами по промисловому підприємству міста. На місці виникла пожежа. Наразі триває аварійно-рятувальна операція.

Водночас у Криворізькому районі інших обстрілів зафіксовано не було. Незважаючи на атаку, у місті без перебоїв працюють комунальні служби, громадський транспорт, лікарні та соціальні установи.

Крім того, російські війська атакували дронами Нікополь і Марганецьку громаду. Внаслідок обстрілу загинув 66-річний чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки, господарську споруду та вантажний автомобіль.

Зранку 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником. Ворог вдарив по приміщенню логістичної компанії. Там сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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