Поздно вечером в Одесской области после оглашения угрозы вражеских БпЛА раздались взрывы.

Взрывы в Одесской области: что известно

Одесская область находится под атакой БпЛА – там раздались взрывы, пишут местные паблики.

Сообщается, что дрон типа Гербера пролетал на уровне 13 этажа над домами.

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Пока официального подтверждения информации нет.

Также неизвестно о последствиях атаки вражеских дронов на Одесчину, а именно есть ли пострадавшие и разрушения. Следим за ситуацией.

Напомним, что днем 11 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли два человека. Было зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 11 июля российские войска также атаковали юг Одесской области. В результате удара были повреждены поликлиника, как минимум три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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