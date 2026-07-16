Правоохранители задержали генерального директора одного из оборонных предприятий и его заместителя по делу о детонации боеприпасов на складах в Вишневом Киевской области после российского ракетного удара 6 июля.

Об этом сообщили Служба безопасности Украины и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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По данным следствия, ночью 6 июля российская баллистическая ракета 9М723 комплекса Искандер попала в склад предприятия в Вишневом.

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После удара разразился масштабный пожар, который вызвал продолжительную вторичную детонацию боеприпасов, в результате чего погибли семь человек, еще 29 получили ранения.

По информации СБУ, генеральный директор предприятия ненадлежащим образом организовал производственно-хозяйственную деятельность, не обеспечив соблюдение требований пожарной безопасности и правил хранения боеприпасов.

Его заместитель, по версии следствия, допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого ангарах, расположенных в непосредственной близости от жилой застройки.

Правоохранители установили, что складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без необходимых разрешительных документов.

По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не соответствовали требованиям безопасности.

Расстояние от территории предприятия до ближайших зданий составляло около 24 метров, а до одного из частных домов — менее 18 метров.

Сейчас обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и гибель людей.

Следователи готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Руслан Кравченко сообщил, что обоих чиновников уже уволили с должностей.

Кроме того, следствие проверяет всю цепочку принятия решений о размещении боеприпасов, а также отдельно рассматривает версию о возможном агентурном влиянии РФ и утечке информации о месте их хранения.

Ранее Укроборонпром сообщил об увольнении руководителей двух государственных предприятий и других должностных лиц после предварительного расследования детонации боеприпасов в Вишневом.

В компании заявили, что причиной кадровых решений стали нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов.

Также в Укроборонпроме сообщили о полном сотрудничестве со следствием и проведении комплексной проверки всех предприятий на предмет соблюдения требований безопасности при хранении средств поражения.

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