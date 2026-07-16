Правоохоронці затримали генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому Київської області після російського ракетного удару 6 липня.

Про це повідомили Служба безпеки України та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Вибухи у Вишневому: кому оголосили підозри

За даними слідства, вночі 6 липня російська балістична ракета 9М723 комплексу Іскандер влучила у склад підприємства у Вишневому.

Зараз дивляться

Після удару виникла масштабна пожежа, яка спричинила тривалу вторинну детонацію боєприпасів, унаслідок якої загинули семеро людей, ще 29 дістали поранення.

За інформацією СБУ, генеральний директор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив дотримання вимог пожежної безпеки та правил зберігання боєприпасів.

Його заступник, за версією слідства, допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього ангарах, розташованих у безпосередній близькості до житлової забудови.

Правоохоронці встановили, що складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів і використовувалися без необхідних дозвільних документів.

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки.

Відстань від території підприємства до найближчих будівель становила близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків — менш як 18 метрів.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей.

Слідчі готують клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Руслан Кравченко повідомив, що обох посадовців уже звільнили з посад.

Крім того, слідство перевіряє весь ланцюг ухвалення рішень щодо розміщення боєприпасів, а також окремо опрацьовує версію можливого агентурного впливу РФ та витоку інформації про місце їхнього зберігання.

Раніше Укроборонпром повідомив про звільнення керівників двох державних підприємств та інших посадових осіб після попереднього розслідування детонації боєприпасів у Вишневому.

У компанії заявили, що причиною кадрових рішень стали порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів.

Також в Укроборонпромі повідомили про повну співпрацю зі слідством та проведення комплексної перевірки всіх підприємств щодо дотримання вимог безпеки під час зберігання засобів ураження.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.