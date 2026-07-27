Удар по АТБ в Чернигове 26 июля: стало известно, какие дроны применила РФ
Российские войска атаковали Чернигов 26 июля реактивными дронами типа Герань.
О последствиях российской атаки сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Атака на Чернигов 26 июля: новые детали
По словам Чауса, больше всего жертв было после удара по супермаркету АТБ. Там погибли 10-летняя девочка и 23-летняя женщина.
Всего ранения получили 25 человек, среди них четверо — дети.
В больницах находятся 12 пострадавших, четверо из них — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших детей — 10-летний мальчик, мальчики 11 и 17 лет, а также почти двухлетняя девочка.
Еще один российский беспилотник уничтожил станцию технического обслуживания и автомобили, находившиеся на ее территории.
Позже оккупанты атаковали предприятие, где возник пожар.
Вечером беспилотник попал по территории предприятия пищевой промышленности. Ранение получил 48-летний мужчина, его госпитализировали.
После атаки на Чернигов начальник ГУ Нацполиции в Черниговской области Владимир Тимошко сообщил, что российский реактивный ударный дрон Герань-4, который попал в супермаркет АТБ, был оснащен видеокамерой.
По предварительным выводам правоохранителей, оператор мог в режиме реального времени видеть место удара и людей возле гражданского объекта.
27 июля в Чернигове объявили днем траура по погибшим в результате российской атаки.