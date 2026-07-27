Потап и Настя Каменских попали в очередной громкий скандал из-за своего выступления на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026 года в Латвии.

Артисты возобновили совместные выходы на сцену, однако исполнили свои старые русскоязычные треки, которые так и не перевели на украинский язык.

Потап и Настя Каменских возмутили сеть выступлением в Юрмале

Перформанс артистов начался еще вне сцены. Для красной дорожки и анонсов в соцсетях Каменских и Потап выбрали свадебные наряды: певица появилась в пышном платье с объемной фатой, а шоумен — в черном костюме с белой рубашкой.

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— Get married again? (Снова поженились?) — подписали совместное видео в Instagram Потап и Настя.

Уже во время самого концерта дуэт сменил сценические костюмы и исполнил ряд своих давних русскоязычных хитов, среди которых: У нас на районе, У мамы, Все пучком и Не пара.

Реакция сети на выступление Потапа и Насти в Юрмале

Появление дуэта на фестивале в Юрмале с русскоязычным репертуаром вызвало шквал критики и негативных комментариев среди украинских пользователей соцсетей.

В комментариях под видео с фестиваля слушатели выражают возмущение отсутствием переводов песен на украинский язык и отмечают, что артисты окончательно потеряли связь с украинской аудиторией.

Каким пучком???? Война в стране…. Просто абсурд!

Это ужас. Зачем они на этом замечательном фестивале?

Этот фестиваль был испорчен их присутствием.

Потап с Настей забыли украинский язык??

Почему на русском? Ур.. . Деньги закончились?!??

Это выступление испортило весь концерт… Они не спели ни одной песни на украинском языке. Даже Нино Катамадзе сказала Слава Украине. А это ни слова об Украине. Позорище…

Я реально испытала испанский стыд.

Как противно на них смотреть!

Ранее Потап и Настя Каменских заявили о разрыве. В сообщении в соцсетях они завуалированно сообщили о том, что их общий путь завершен, но слова “развод” в сообщении не указали.

Фото: Настя Каменских

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