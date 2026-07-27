На прошлой неделе украинские водители чуть ли не каждый день видели новые ценники на автозаправочных станциях. Стоимость бензина и дизеля росла постепенно, но почти без пауз.

Причиной стали резкие изменения на мировом нефтяном рынке, быстро отразившиеся и на украинском рынке горючего.

Чего ждать от стоимости бензина и дизеля уже в августе, продолжат ли дорожать нефтепродукты и есть ли риск увидеть на стелах АЗС трехзначные цифры, Фактам ICTV рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко.

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Почему в конце июля резко подорожало горючее

По словам Александра Сиренко, август является одним из самых активных месяцев по уровню потребления горючего. Именно в августе и сентябре украинский рынок выходит на сезонный пик спроса на бензин, дизель и сжиженный газ.

Но именно в этот период рынок столкнулся с внешним фактором, существенно повлиявшим на цены.

— Из-за обострения ситуации в Ормузском проливе в середине июля резко подорожала нефть. Это сразу потянуло вверх европейские котировки на готовые нефтепродукты, в частности, бензин и дизель, — пояснил эксперт.

В результате горючее на украинской границе существенно подорожало. По словам Сиренко, оптовые цены стали рекордными.

Водители этого не видят напрямую, однако именно из-за удорожания импортных поставок автозаправочные сети начали постепенно пересматривать свои розничные цены.

Почему оптовые цены стали выше розничных

Александр Сиренко обращает внимание, что на прошлой неделе рынок оказался в достаточно необычной ситуации. По его словам, в отдельные дни топливо в оптовых партиях стоило дороже, чем его продавали на некоторых автозаправочных станциях без скидок.

Как отметил аналитик, оптовая цена была выше розничной. То есть дешевле было приехать на АЗС и заправить автомобиль, чем покупать горючее большими партиями.

Именно этим эксперт объясняет случаи, когда на отдельных АЗС временно исчезали отдельные марки бензина или дизеля или были перебои с их продажей. По его словам, ситуация на мировом рынке менялась столь быстро, что сети АЗС просто не успевали оперативно корректировать цены.

По состоянию на конец июля отдельные сети уже почти подошли к психологической отметке 90 грн за литр дизельного горючего.

Что сейчас происходит с мировыми ценами на нефть

Несмотря на стремительное подорожание горючего в конце июля, в последние дни на мировом рынке появились сигналы, которые могут несколько умерить дальнейший рост цен.

По словам Александра Сиренко, после локального максимума в конце минувшей недели, стоимость нефти начала снижаться.

— Еще несколько дней назад нефть стоила около $100 за баррель, а сейчас уже около $85. Это достаточно ощутимое снижение за короткий промежуток времени, — отметил он.

Впрочем, говорить о формировании устойчивой тенденции пока рано. Рынок остается очень чувствительным к любым новостям, а цены могут меняться буквально через несколько часов.

По словам эксперта, сейчас наибольшее влияние на нефтяной рынок оказывают два фактора, а именно события на Ближнем Востоке, в том числе в районе Ормузского пролива, и решения и заявления Соединенных Штатов.

Именно эти факторы определяют, как меняется стоимость нефти, а затем и цены на готовые нефтепродукты.

Сиренко обращает внимание, что рынок постепенно начинает менее остро реагировать на события в районе Ормузского пролива.

— Мир уже в определенной степени адаптировался к постоянным новостям из этого региона. Даже инциденты, которые раньше могли спровоцировать резкий скачок цен, сейчас уже не имеют такого сильного влияния, — объяснил аналитик.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что мировой рынок постепенно находит альтернативные маршруты поставки нефти, в частности, сухопутными участками.

Почему дизель дорожает быстрее бензина

Самая сложная ситуация сейчас именно с дизельным топливом. Как объясняет Александр Сиренко, в Украине дизель остается наиболее востребованным видом горючего. Это связано прежде всего с жатвой, активной работой аграриев, увеличением грузовых перевозок и сезонной нагрузкой на транспорт.

Именно поэтому дизель острее реагирует на изменения мирового рынка. Несмотря на удешевление нефти, европейские котировки на дизель пока остаются высокими.

— Сейчас дизель в Европе торгуется примерно по $1 210 за тонну. Для такого уровня цен на нефть это очень дорого. Обычно такие котировки можно было бы ожидать, если бы нефть стоила около $100 за баррель, — объяснил эксперт.

По его словам, именно это несоответствие сейчас вызывает наибольшее беспокойство. Ведь нефть дешевеет, однако готовые нефтепродукты пока не спешат повторять это движение. Поэтому украинский рынок и дальше испытывает давление со стороны дорогостоящего импортного ресурса.

Что будет с ценами на бензин в августе 2026 года

Несмотря на то, что мировые цены на нефть в последние дни несколько снизились, делать уверенные прогнозы пока рано. По словам Александра Сиренко, ситуация на рынке меняется настолько быстро, что даже в течение одного дня могут появиться новые факторы, которые окажут влияние на стоимость горючего.

Аналитик пояснил, что в настоящее время оптовые и розничные цены фактически сравнялись. Но есть другая проблема, ведь европейские котировки пока не снижаются, хотя нефть уже подешевела. Это настораживает.

По словам аналитика, не все сети АЗС еще полностью отреагировали на удорожание, которое произошло в конце июля. Поэтому в отдельных регионах цены на АЗС Украины в августе могут продолжать постепенно расти.

При этом резких скачков, которые водители наблюдали на прошлой неделе, эксперт пока не ожидает.

— Вряд ли мы снова увидим повышение на несколько гривен за ночь. Скорее всего, цены будут расти постепенно, — отметил Сиренко.

Возрастут ли цены на топливо в августе 2026 года

По словам эксперта, сейчас нет оснований говорить о резком подорожании до психологической отметки в 100 грн за литр. Однако дизельное топливо, вероятнее всего, и дальше будет дорожать.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть, прежде всего, от ситуации на мировом рынке.

По словам Сиренко, сейчас между ценой сырой нефти и стоимостью готовых нефтепродуктов образовался нетипично большой разрыв. При аналогичной стоимости нефти в другой период года дизель и бензин могли бы стоить гораздо дешевле.

По мнению эксперта, это может свидетельствовать о временном дефиците отдельных видов горючего на европейском рынке.

Чего ждать водителям в августе на рынке топлива

Александр Сиренко считает, что в ближайшие недели украинский рынок будет оставаться очень зависимым от мировых котировок.

Если цены на нефть и дальше будут снижаться, это впоследствии может сказаться и на цене на бензин в Украине в августе 2026 года. Однако пока европейские котировки на бензин и дизель остаются высокими, быстрого удешевления на АЗС ожидать не стоит.

Поэтому в августе водителям, вероятнее всего, следует готовиться к умеренному росту цен, а не к их резкому скачку. По оценке эксперта, сценарий, при котором дизель будет стоить более 100 грн за литр, выглядит маловероятным, но не невозможным.

Можно ли сдержать рост цен на горючее

По мнению Александра Сиренко, одним из способов смягчить резкие скачки цен на горючее могла бы стать более гибкая налоговая политика.

Эксперт обратил внимание, что новый премьер-министр Сергей Корецкий хорошо знает специфику топливного рынка, ведь раньше работал в этой сфере.

— Хотелось бы увидеть простые решения. К примеру, временное снижение налоговой нагрузки в периоды, когда мировые котировки резко растут, — отметил Сиренко.

По его словам, речь идет не о полной отмене налогов, а о механизме, который позволил бы автоматически смягчать ценовые колебания.

Он объяснил, что, когда котировки на нефть и нефтепродукты резко растут, можно было бы временно сбавлять налоговую нагрузку. А когда рынок стабилизируется и цены на АЗС в августе 2026 снова пойдут вниз, ставки можно вернуть к предыдущему уровню.

В качестве примера он привел так называемый плавающий механизм налогообложения, который уже используются отдельными странами, в частности в Европе. По его мнению, адаптация такого подхода к украинским реалиям помогла бы сделать цены на АЗС более прогнозируемыми и избегать резких скачков стоимости горючего.

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