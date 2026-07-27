Американская блогер Лора Лумер, входящая в близкое окружение президента США Дональда Трампа, заявила о необходимости срочно предоставить Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Соответствующее сообщение она обнародовала в соцсети Х.

Лора Лумер призвала США передать Украине ракеты для Patriot

Лора Лумер рассказала, что во время пребывания в Украине ей пришлось неоднократно прятаться в бомбоубежищах из-за запусков российских баллистических ракет и каждую ночь просыпаться от звуков сирен воздушной тревоги. Увиденное заставило ее пересмотреть свои взгляды.

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— Поскольку я видела разрушение и уничтожение американских предприятий в Украине российскими баллистическими ракетами, я считаю, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине больше ракет Patriot, — подчеркнула блогер.

Лумер подчеркнула, что такие поставки являются малорискованным рычагом влияния для США, который защитит гражданское население, повысит цену агрессии для Кремля и ослабит “ось зла”. По ее словам, проигрыш Украины в войне приведет к дальнейшему распространению российской агрессии на Европу и будет непосредственно угрожать Соединенным Штатам.

— Ракеты Patriot в Украине замедлят распространение многополярности. Я надеюсь, что Украине предоставят ракеты Patriot. Я никогда не думала, что когда-нибудь это скажу, но искренне верю, что это неотложно и необходимо, — призналась Лумер.

Также о необходимости ракет для ПВО отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

— Ракеты PAC-2 и PAC-3 — это не наступательные ракеты. Мы нашли в Европе деньги, чтобы купить их у США, но этих ракет у нас недостаточно. Это проблема, потому что санкции против российского военного производства были недостаточными, и они могут наращивать производство баллистических ракет. Вот почему нам нужно как можно быстрее обеспечить противовоздушную оборону, — заявил президент в интервью Sky News.

Также Владимир Зеленский добавил, что украинское внутреннее производство позволяет нам сбивать дроны и многое другое, но мы не можем сбивать баллистику.

— Безусловно, мы на пути создания европейской антибаллистической системы ПВО. Но на это нужно время. Президент Трамп одобрил предоставление Украине лицензий на производство ракет для “пэтриотов”. Но это не значит, что мы приняли решение и заполнили наши склады сотнями таких перехватчиков. Это так не работает, — заявил Зеленский.

Напомним, что Лора Лумер прибыла в Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии. Она уже успела посетить Киево-Печерскую лавру, поврежденную от российского удара 15 июня, и ряд других мест.

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