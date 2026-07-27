Американська блогерка Лора Лумер, яка входить до близького оточення президента США Дональда Трампа, заявила про необхідність терміново надати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Відповідний допис вона оприлюднила у соцмережі Х.

Лора Лумер закликала США передати Україні ракети до Patriot

Лора Лумер розповіла, що під час перебування в Україні їй довелося неодноразово ховатися в бомбосховищах через запуски російських балістичних ракет та щоночі прокидатися від звуків сирен повітряної тривоги. Побачене змусило її переглянути власні погляди.

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— Оскільки я бачила руйнування та знищення американських підприємств в Україні російськими балістичними ракетами, я вважаю, що Сполучені Штати повинні надати Україні більше ракет Patriot, — наголосила блогерка.

Лумер підкреслила, що такі постачання є малоризикованим важелем впливу для США, який захистить цивільне населення, підвищить ціну агресії для Кремля та ослабить “вісь зла”. За її словами, програш України у війні призведе до подальшого поширення російської агресії на Європу та безпосередньо загрожуватиме Сполученим Штатам.

— Ракети до Patriot в Україні сповільнять поширення багатополярності. Я сподіваюся, що Україні нададуть ракети Patriot. Я ніколи не думала, що колись це скажу, але щиро вірю, що це нагально й необхідно, — зізналася Лумер.

Також про необхідність ракет для ППО наголошував президент України Володимир Зеленський.

— Ракети PAC-2 та PAC-3 — це не наступальні ракети. Ми знайшли у Європі гроші, щоб придбати їх у США, але цих ракет у нас недостатньо. Це проблема, бо санкції проти російського військового виробництва були недостатніми й вони можуть нарощувати виробництво балістичних ракет. Ось чому нам потрібно якнайшвидше забезпечити протиповітряну оборону, — заявив президент в інтерв’ю Sky News.

Також Володимир Зеленський додав, що українське внутрішнє виробництво дає нам змогу збивати дрони та багато іншого, але ми не можемо збивати балістику.

— Безумовно, ми на шляху до створення європейської антибалістичної системи ППО. Але на це потрібен час. Президент Трамп схвалив надання Україні ліцензій на виробництво ракет для “петріотів”. Але це не означає, що ми ухвалили рішення й заповнили наші склади сотнями таких перехоплювачів. Це так не працює, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Лора Лумер прибула до України, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії. Вона вже встигла відвідати Києво-Печерську лавру, пошкоджену від російського удару 15 червня, та низку інших місць.

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