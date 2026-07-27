РФ атаковала заблокированные суда в портах Николаевщины: есть погибший и раненые
- Россия атаковала гражданские торговые суда в портах Николаевской области.
- Под удар попали суда, заблокированные с начала полномасштабного вторжения.
В ночь на 27 июля Россия нанесла удары по гражданским торговым судам в портах Николаевской области.
Об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).
Атака на суда в портах Николаевской области 27 июля: что известно
По информации АМПУ, российская армия атаковала гражданские торговые суда, которые из-за полномасштабной войны остаются заблокированными в украинских портах с 2022 года.
Все это время они не совершали коммерческих рейсов.
В результате российской атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения.
В Администрации морских портов Украины подчеркнули, что это очередной сознательный удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины.
— Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, в очередной раз показывают, что российский террор против морской отрасли носит системный характер и создает прямую угрозу жизни гражданских моряков, — отметили в АМПУ.
Напомним, что 24 июля Министерство иностранных дел Украины призвало судовладельцев временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море.
В МИД заявили, что Россия сознательно обостряет ситуацию с безопасностью в регионе, а ее атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру угрожают свободе судоходства и глобальной продовольственной безопасности.
Фото: АМПУ