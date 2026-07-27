В ночь на 27 июля Россия нанесла удары по гражданским торговым судам в портах Николаевской области.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Атака на суда в портах Николаевской области 27 июля: что известно

По информации АМПУ, российская армия атаковала гражданские торговые суда, которые из-за полномасштабной войны остаются заблокированными в украинских портах с 2022 года.

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Все это время они не совершали коммерческих рейсов.

В результате российской атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения.

В Администрации морских портов Украины подчеркнули, что это очередной сознательный удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины.

— Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, в очередной раз показывают, что российский террор против морской отрасли носит системный характер и создает прямую угрозу жизни гражданских моряков, — отметили в АМПУ.

Напомним, что 24 июля Министерство иностранных дел Украины призвало судовладельцев временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море.

В МИД заявили, что Россия сознательно обостряет ситуацию с безопасностью в регионе, а ее атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру угрожают свободе судоходства и глобальной продовольственной безопасности.

Фото: АМПУ

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