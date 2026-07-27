Уночі проти 27 липня Росія завдала ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Атака на судна у портах Миколаївщини 27 липня: що відомо

За інформацією АМПУ, російська армія атакувала цивільні торговельні судна, які через повномасштабну війну залишаються заблокованими в українських портах із 2022 року.

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Упродовж цього часу вони не здійснювали комерційних рейсів.

Унаслідок російської атаки загинула одна людина, ще кілька осіб дістали поранення.

В Адміністрації морських портів України наголосили, що це черговий свідомий удар Росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України.

— Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків, — зазначили в АМПУ.

Нагадаємо, що 24 липня Міністерство закордонних справ України закликало судновласників тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі.

У МЗС заявили, що Росія свідомо загострює безпекову ситуацію в регіоні, а її атаки на цивільні судна й портову інфраструктуру становлять загрозу свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці.

Фото: АМПУ

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