РФ атакувала заблоковані судна в портах Миколаївщини: є загиблий і поранені
- Росія атакувала цивільні торговельні судна в портах Миколаївщини.
- Під удар потрапили судна, заблоковані з початку повномасштабного вторгнення.
Уночі проти 27 липня Росія завдала ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).
Атака на судна у портах Миколаївщини 27 липня: що відомо
За інформацією АМПУ, російська армія атакувала цивільні торговельні судна, які через повномасштабну війну залишаються заблокованими в українських портах із 2022 року.
Упродовж цього часу вони не здійснювали комерційних рейсів.
Унаслідок російської атаки загинула одна людина, ще кілька осіб дістали поранення.
В Адміністрації морських портів України наголосили, що це черговий свідомий удар Росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України.
— Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків, — зазначили в АМПУ.
Нагадаємо, що 24 липня Міністерство закордонних справ України закликало судновласників тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі.
У МЗС заявили, що Росія свідомо загострює безпекову ситуацію в регіоні, а її атаки на цивільні судна й портову інфраструктуру становлять загрозу свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці.
Фото: АМПУ