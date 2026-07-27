Працівники Служби безпеки України затримали студентку, яка на замовлення російської ФСБ готувала блекаут у Полтаві.

Зловмисниця збирала розвіддані для завдання повітряних ударів по критичній інфраструктурі регіону, зокрема намагалася виявити ключові енергооб’єкти, що забезпечують світлом Полтаву та прилеглі райони.

Блекаут у Полтаві готувала місцева студентка — СБУ

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася студентка місцевого університету. Дівчина потрапила “на гачок” російських спецслужб, коли шукала легкого заробітку в Telegram-каналах.

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Після вербування агентка діяла за кількома схемами: під виглядом прогулянок обходила територію довкола критичних об’єктів енергетики, фіксуючи їхнє точне розташування. Пересуваючись на таксі, приховано знімала на фото та відео позиції українських підрозділів протиповітряної оборони.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі плани та затримали фігурантку. Під час обшуків у неї вилучили смартфони й комп’ютерну техніку з доказами підривної діяльності на користь РФ.

Яке покарання загрожує агентці

Слідчі СБУ оголосили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала на гарячому агента РФ — мобілізованого дезертира, який готував теракт у центрі Миколаєва.

Джерело : СБУ

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