Суд у польському Вроцлаві обрав тримісячний арешт двом чоловікам, яких підозрюють у жорстокому побитті пари з України. Ще одного ймовірного учасника нападу продовжують розшукувати.

Суд у Вроцлаві арештував двох підозрюваних у побитті української пари

Як повідомив речник Окружної прокуратури Вроцлава Якуб Длубач, суд погодився з доводами сторони обвинувачення та відправив обох підозрюваних під тимчасовий арешт терміном на три місяці. Захист має сім днів, щоб оскаржити це рішення.

Розслідування справи триває. Польські правоохоронці продовжують збирати докази та встановлювати всі обставини нападу. Третього підозрюваного поки що не затримали.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що декілька днів тому у польському Вроцлаві побили українців, які говорили рідною мовою. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипломатам терміново відреагувати на інцидент.

Згодом сталі відомі подробиці інциденту. Потерпілі — 20-річна Анастасія та 21-річний Максим — розповіли, що після конфлікту у місцевому магазині троє чоловіків вичікували пару біля їхнього автомобіля. Там, за словами дівчини, вони застосували кулаки, ноги та електрошокер.

Наступного дня у Вроцлаві правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у побитті громадян України. Один із них намагався виїхати з міста, однак його затримали співробітники антитерористичного підрозділу поліції.

За даними польських медіа, затриманим 27 і 45 років. Один із чоловіків раніше мав проблеми із законом, а іншого пов’язують із середовищем футбольних хуліганів. Обидва беруть участь у турнірах зі змішаних єдиноборств.

На тлі нападів на іноземців прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск знову закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на випадки насильства на національному ґрунті, зокрема нападу на українську пару. За словами глави польського уряду, мовчання в такій ситуації завдає шкоди репутації країни.

Джерело : Укринформ

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