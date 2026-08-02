Семеро людей постраждали під час нічної атаки на Дніпропетровську область.

Про це очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив зранку 2 серпня.

Атака на Дніпропетровську область сьогодні, 2 серпня: що відомо

Унаслідок атаки на Дніпропетровську область сьогодні, 2 серпня, під ударами дронів та артилерії понад 10 разів перебували два райони регіону.

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Джерело: Олександр Ганжа

Фото: Олександр Ганжа

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