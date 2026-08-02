Атака на Дніпропетровську область: пошкоджені АЗС та склад із зерном, 7 постраждалих
Семеро людей постраждали під час нічної атаки на Дніпропетровську область.
Про це очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив зранку 2 серпня.
Атака на Дніпропетровську область сьогодні, 2 серпня: що відомо
Унаслідок атаки на Дніпропетровську область сьогодні, 2 серпня, під ударами дронів та артилерії понад 10 разів перебували два райони регіону.
У Нікопольському районі потерпали районний центр, Покровська, Томаківська та Марганецька громади. Понівечені автозаправна станція (АЗС), склад із зерном, автівка та трактор.
У важкому стані в лікарні перебуває 18-річний юнак. Стан двох чоловіків 37 та 60 років медики оцінюють як середньої важкості.
Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі противник завдав удару по Українській громаді. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олександр Ганжа
Фото: Олександр Ганжа