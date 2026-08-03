Утром 3 августа прогремели взрывы в Чернигове.

Об этом сообщил Дмитрий Брижинский, начальник Черниговской городской военной администрации.

Взрывы в Чернигове сегодня, 3 августа: что известно

В результате вражеской атаки дронов повреждено одно из предприятий города. На месте попадания возник пожар.

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Впоследствии Дмитрий Брижинский сообщил. что в результате атаки один человек получил осколочные ранения.

Напомним, что 26 июля россияне атаковали Чернигов реактивными дронами типа Герань. Удар пришелся по супермаркету АТБ. Там погибли 10-летняя девочка и 23-летняя женщина. Еще 25 человек получили ранения.

21 июля реактивные дроны ударили в административное здание. Пострадал человек.

10 июля россияне атаковали Чернигов ударными беспилотниками. Вражеский БпЛА упал на территории ландшафтного парка Яловщина. На месте падения беспилотника вспыхнул пожар.

27 июня россияне нанесли массированный удар по Чернигову. Обломки сбитого Шахеда упали на территории одного из заведений общего среднего образования. В результате атаки пострадали два человека: 72-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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