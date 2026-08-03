Зранку 3 серпня пролунали вибухи у Чернігові.

Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.

Вибухи у Чернігові сьогодні, 3 серпня: що відомо

Внаслідок ворожої атаки дронів пошкоджено одне з підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа.

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Згодом Дмитро Брижинський повідомив. що внаслідок атаки одна людина дістала осколкові поранення.

Нагадаємо, що 26 липня росіяни атакували Чернігів реактивними дронами типу Герань. Удар прийшовся по супермаркету АТБ. Там загинули 10-річна дівчинка та 23-річна жінка. Ще 25 людей дістали поранення.

21 липня реактивні дрони вдарили в адміністративну будівлю. Постраждала людина.

10 липня ворог атакував Чернігів ударними безпілотниками. Ворожий БпЛА впав на території ландшафтного парку Ялівщина. Там спалахнула пожежа.

27 червня росіяни завдали масованого удару по Чернігову. Уламки збитого Шахеда впали на території одного із закладів загальної середньої освіти. Внаслідок атаки постраждали двоє людей: 72-річний чоловік та 48-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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