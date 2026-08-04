У вівторок, 4 серпня, пролунали вибухи на Київщині. В області зафіксовано рух ворожих дронів.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Вибухи на Київщині 4 серпня: які наслідки

– Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО, – йдеться у повідомленні.

Українців просять не робити фото на відео роботи Сил оборони.

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– Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги, – наголошують в ОВА.

Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня російські війська вдруге за добу атакували склад компанії Rozetka.

У складські приміщення у Броварах Київської області влучили два ударні дрони типу Shahed. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

У Броварському районі внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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