Київщину атакують російські дрони, працює ППО – ОВА
У вівторок, 4 серпня, пролунали вибухи на Київщині. В області зафіксовано рух ворожих дронів.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Вибухи на Київщині 4 серпня: які наслідки
– Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО, – йдеться у повідомленні.
Українців просять не робити фото на відео роботи Сил оборони.
– Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги, – наголошують в ОВА.
Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня російські війська вдруге за добу атакували склад компанії Rozetka.
У складські приміщення у Броварах Київської області влучили два ударні дрони типу Shahed. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
У Броварському районі внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, постраждалих серед населення немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.