В ночь на 4 августа российские войска нанесли авиаудар по Сумам, применив управляемые авиационные бомбы (КАБ). Под ударом оказалась гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Ночная атака на Сумы 4 августа

По его словам, попадание зафиксировали на трех локациях в Ковпаковском районе. В результате атаки повреждены частный сектор и объекты инфраструктуры.

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— Двое детей и пожилая женщина погибли в результате ударов российских КАБов в Сумах этой ночью. Девочки 5 и 10 лет. Тела детей достали из-под завалов их дома, – рассказал глава ОВА.

На местах ударов работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и последствиях российской атаки выясняется.

Российские войска ночью 28 июля атаковали Сумы КАБами, в результате чего пострадали трое детей и трое взрослых.

27 июля россияне нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. В результате атаки повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и транспорт. По данным правоохранителей, пострадали 15-летняя девочка, 39-летний мужчина и женщины 58 и 70 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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