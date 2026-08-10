Во Львове на остановке нашли сумку с автоматом Калашникова и четырьмя магазинами
На остановке общественного транспорта во Львове нашли сумку с оружием.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Нашли сумку с оружием во Львове: что известно
Сообщение о подозрительной сумке на остановке общественного транспорта на улице Научной поступило на спецлинию 102 вечером 9 августа.
При осмотре сумки правоохранители, предварительно, обнаружили автомат Калашникова со складным прикладом, четыре заряженных магазина, а также бумажную записку с возможными данными военнослужащего.
Сейчас полицейские осматривают место происшествия, изымают найденные предметы для экспертизы и выясняют их происхождение.
Также правоохранители выясняют личность возможного владельца сумки и все обстоятельства инцидента.
Ранее во Львове уже фиксировали случай обнаружения опасного предмета в общественном месте.
В начале июля водитель троллейбуса №24 заметил на улице Зеленой предмет, похожий на гранату, после чего эвакуировал пассажиров.
Взрывотехники изъяли находку, а позже установили, что это было пиротехническое изделие без взрывчатого заряда. В результате инцидента никто не пострадал.