В понедельник, 10 августа, прогремели взрывы в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушения и раненые, погиб человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Никополе 10 августа: каковы последствия

— Враг ударил по жилому кварталу. Повреждены частные дома. Один человек погиб. Еще трое получили ранения, — заявил Ганжа.

Глава ОВА уточнил, что среди раненых – 76-летний мужчина. Он был направлен в больницу, состояние пострадавшего медики оценивают как средней тяжести.

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Напомним, 8 августа в Никополе прогремели мощные взрывы. В результате российской атаки произошло попадание в автобус, он сгорел. Водитель автобуса погиб, 48-летний мужчина получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепроперовская ОВА

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