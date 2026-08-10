10 августа российские оккупанты из артиллерии обстреляли жилой сектор села Бугаевка Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Артобстрел села в Харьковской области

В результате вражеского удара в Бугаевке разрушены дома. К сожалению, пять человек погибли.

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При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По информации Харьковской ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали девять человек.

9 августа россияне обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание в многоэтажку, разрушено с 7-го по 10-й этажи. По последним данным, от вражеского удара три человека погибли, еще 37 получили ранения.

8 августа прогремели взрывы в Изюме Харьковской области. В результате атаки управляемыми авиационными бомбами ранения получили пятеро жителей города. Также повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Утром 5 августа россияне атаковали Харьков ракетами Бандероль. В Новобаварском районе повреждено гражданское предприятие, пострадали семь человек. В Холодногорском районе удар пришелся по территории частного домовладения. В общей сложности количество пострадавших после взрывов в Харькове возросло до девяти человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская облпрокуратура

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