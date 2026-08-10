РФ из артиллерии обстреляла село Бугаевка в Харьковской области: погибли 5 человек
10 августа российские оккупанты из артиллерии обстреляли жилой сектор села Бугаевка Чугуевского района Харьковской области.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Артобстрел села в Харьковской области
В результате вражеского удара в Бугаевке разрушены дома. К сожалению, пять человек погибли.
При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По информации Харьковской ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали девять человек.
9 августа россияне обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание в многоэтажку, разрушено с 7-го по 10-й этажи. По последним данным, от вражеского удара три человека погибли, еще 37 получили ранения.
8 августа прогремели взрывы в Изюме Харьковской области. В результате атаки управляемыми авиационными бомбами ранения получили пятеро жителей города. Также повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Утром 5 августа россияне атаковали Харьков ракетами Бандероль. В Новобаварском районе повреждено гражданское предприятие, пострадали семь человек. В Холодногорском районе удар пришелся по территории частного домовладения. В общей сложности количество пострадавших после взрывов в Харькове возросло до девяти человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская облпрокуратура