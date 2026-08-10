У понеділок, 10 серпня, пролунали вибухи в Нікополі Дніпропетровської області. Унаслідок ворожої атаки є руйнування та поранені, загинула людина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи в Нікополі 10 серпня: які наслідки

– Ворог вдарив по житловому кварталу. Пошкоджені приватні будинки. Одна людина загинула. Ще троє дістали поранень, – заявив Ганжа.

Очільник ОВА уточнив, що серед поранених – 76-річний чоловік. Він був направлений до лікарні, стан постраждалого медики оцінюють як середньої тяжкості.

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Нагадаємо, 8 серпня у Нікополі пролунали потужні вибухи. Унаслідок російської атаки було влучання в автобус, він згорів. Водій автобуса загинув, 48-річний чоловік дістав поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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