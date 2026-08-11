У Слов’янську Донецької області російські війська завдали ударів по території центрального ринку. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих – трьох жінок та чоловіка.

Про це повідомляють Слов’янська міська військова адміністрація та керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вибухи в Слов’янську: які наслідки 11 серпня

За уточненою інформацією, сьогодні, 11 серпня, близько 11:30 російські війська атакували дроном Молнія-2 територію центрального ринку Слов’янська.

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На цей час відомо про чотирьох поранених – трьох жінок та чоловіка. Усім надається медична допомога.

– Ударили в час, коли там були люди. Без жодної військової логіки – лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним. Такий вигляд має російський терор у своєму звичному прояві, – йдеться у повідомленні Донецької ОВА.

У міській військовій адміністрації наголошують, що перебування в Словʼянську з кожним днем стає все небезпечнішим, тому людей закликають евакуюватися, щоб врятувати своє життя та здоров’я.

Фото: Слов’янська МВА

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