Уночі російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру міста Херсон.

Боєприпас у дитячому ліжечку: наслідки нічної атаки російських дронів

Як повідомила поліція Херсонської області, один із ворожих дронів атакував приватний будинок у Центральному районі Херсона. Боєприпас влетів через вікно до кімнати та впав просто в дитяче ліжечко, де в цей момент спав дворічний хлопчик.

На щастя, дитина дивом не постраждала. Мати разом із сином одразу вирушили до лікарні, розташованої неподалік. Наразі загрози їхньому життю немає.

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Поліцейські спільно з волонтерами допомагають організувати евакуацію родини до іншого міста. Правоохоронці також вилучили боєприпас із дитячого ліжечка та задокументували наслідки чергової атаки російських військ як воєнний злочин.

Правоохоронці вкотре закликають родини з дітьми не зволікати з евакуацією з територій, які регулярно перебувають під ворожими обстрілами. Навіть власна оселя, на жаль, не гарантує безпеки під час таких атак, наголошують вони.

Нагадаємо, що 12 серпня у Херсоні російські війська атакували безпілотниками Shahed Центральний район, внаслідок чого загинули двоє людей та постраждали ще двоє осіб.

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