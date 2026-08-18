Боєприпас залетів у дитяче ліжечко, де спав 2-річний хлопчик: Росія атакувала Херсон дронами
- У Херсоні під час російської атаки боєприпас влетів через вікно до кімнати та впав просто в дитяче ліжечко.
- Там перебував дворічний хлопчик.
- У поліції Херсонської області розповіли деталі того, що відбулось та закликали не зволікати з евакуацією з територій, які регулярно перебувають під ворожими обстрілами.
Уночі російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру міста Херсон.
Боєприпас у дитячому ліжечку: наслідки нічної атаки російських дронів
Як повідомила поліція Херсонської області, один із ворожих дронів атакував приватний будинок у Центральному районі Херсона. Боєприпас влетів через вікно до кімнати та впав просто в дитяче ліжечко, де в цей момент спав дворічний хлопчик.
На щастя, дитина дивом не постраждала. Мати разом із сином одразу вирушили до лікарні, розташованої неподалік. Наразі загрози їхньому життю немає.
Поліцейські спільно з волонтерами допомагають організувати евакуацію родини до іншого міста. Правоохоронці також вилучили боєприпас із дитячого ліжечка та задокументували наслідки чергової атаки російських військ як воєнний злочин.
Правоохоронці вкотре закликають родини з дітьми не зволікати з евакуацією з територій, які регулярно перебувають під ворожими обстрілами. Навіть власна оселя, на жаль, не гарантує безпеки під час таких атак, наголошують вони.
Нагадаємо, що 12 серпня у Херсоні російські війська атакували безпілотниками Shahed Центральний район, внаслідок чого загинули двоє людей та постраждали ще двоє осіб.