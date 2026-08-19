Польські правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у нападі на 14-річну дівчинку та 12-річного хлопчика з України. Інцидент стався у парку на вулиці Унії Любельської у місті Бидгощ.

Про це повідомляє видання Onet.

Напад на дітей у Польщі: поліція затримала підозрюваних

Фігурантами справи виявилися 46-річна жінка та 34-річний чоловік. Наразі їх допитують у місцевому відділку поліції.

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За даними поліції, подія сталася у п’ятницю близько 17:00. Дорослі зловмисники викрикували образи на адресу дітей, знущалися з них через їхнє українське походження, згодом застосували фізичну силу. Крім того, зламали іграшковий дрон 12-річного хлопчика та кинули у дитину його залишки.

Мати потерпілих того ж дня зателефонувала правоохоронцям, проте офіційну заяву про злочин подала у понеділок.

До затримання підозрюваних на ситуацію реагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час денної пресконференції він публічно звернувся до нападників із закликом здатися добровільно.

— Ви можете звернутися до друга-юриста, якщо він у вас є. Вам буде набагато краще, якщо ви сьогодні звернетеся до поліції. Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли вас спіймають наприкінці тижня, і ви будете відповідати за те, що ви скоїли. Це безплатна, щира юридична порада від мене, — наголосив глава польського уряду.

Вже у вівторок, 18 серпня, поліція Бидгоща затримала ймовірних винуватців нападу.

Нагадаємо, що 14 серпня у польському Бидгощі двоє неповнолітніх українців стали жертвами агресії через те, що розмовляли між собою українською мовою.

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