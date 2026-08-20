Росія 20 серпня атакувала Дніпропетровську область дронами, артилерією та авіабомбами.

Атака на Дніпропетровщину 20 серпня: що відомо

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, майже 20 разів РФ атакувала чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

На Нікопольщині під російськими обстрілами були Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Внаслідок удару РФ були пошкоджені будинок культури, магазини та автівки.

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В Апостоловому Криворізького району виникла пожежа. Також відомо, що є пошкодженння інфраструктури.

У Синельниківському районі під атакою була Васильківська громада. Внаслідок російського обстрілу понівечена інфраструктура.

Також під ударом опинилось Кам’янське.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області внаслідок російських атак загинула дитина, ще 11 людей дістали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Ганжа

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