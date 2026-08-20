Російські війська 20 серпня атакують Київ та Київську область безпілотниками. У столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Атака дронів на Київ 20 серпня: працює ППО

У Київській міській військовій адміністрації о 17:23 повідомили про роботу сил ППО у столиці.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивні безпілотники над Київським водосховищем, які рухаються у напрямку Вишгорода, Києва та Броварів.

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Крім того, військові повідомили про реактивний безпілотник на південний захід від Києва. Його курс назвали змінним.

Жителів столиці та області закликають перебувати в укриттях та не фіксувати на фото чи відео роботу ППО, збиття повітряних цілей або місця їхнього падіння.

Пізніше мер Київа Віталій Кличко уточнив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру.

В КМВА заявили, що, за попередньою інформацією, у Голосіївському районі було травмовано дві особи. Також рятувальники виявили на місці одного загиблого.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про відсоток збитих крилатих ракет під час масованого обстрілу 20 серпня.

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