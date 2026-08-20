Реактивні БпЛА летять на Київ: у столиці працює ППО
Російські війська 20 серпня атакують Київ та Київську область безпілотниками. У столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Атака дронів на Київ 20 серпня: працює ППО
У Київській міській військовій адміністрації о 17:23 повідомили про роботу сил ППО у столиці.
Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивні безпілотники над Київським водосховищем, які рухаються у напрямку Вишгорода, Києва та Броварів.
Крім того, військові повідомили про реактивний безпілотник на південний захід від Києва. Його курс назвали змінним.
Жителів столиці та області закликають перебувати в укриттях та не фіксувати на фото чи відео роботу ППО, збиття повітряних цілей або місця їхнього падіння.
Пізніше мер Київа Віталій Кличко уточнив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру.
В КМВА заявили, що, за попередньою інформацією, у Голосіївському районі було травмовано дві особи. Також рятувальники виявили на місці одного загиблого.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про відсоток збитих крилатих ракет під час масованого обстрілу 20 серпня.